Opnieuw schietpartij in de VS: vijf doden en acht gewonden in Kentucky

Bij een schietpartij in een bank in Louisville, een stad in de Amerikaanse staat Kentucky, zijn maandag vijf mensen om het leven gekomen. Acht anderen raakten gewond. Het is het zoveelste schietincident dit jaar in de Verenigde Staten.

In het centrum van Louisville opende een schutter het vuur in de Old Bank of Louisville. Daarbij maakte hij meerdere dodelijke slachtoffers.

De politie was snel ter plaatse en schoot de dader dood. Het is onduidelijk of hij onder de vijf genoemde doden valt. Onder de gewonden zijn ook twee agenten. Eén van hen is ernstig gewond, meldt de politie.

Over de identiteit en de motieven van de dader is nog niets bekendgemaakt. Volgens lokale media was hij mogelijk een voormalige medewerker van de bank.

Aantal vuurwapens in particulier bezit VS breekt wereldrecord

Zo'n 10 kilometer ten westen van de plek van de schietpartij in Louisville werd maandag een man met een vuurwapen doodgeschoten. Dat gebeurde na een schietpartij die plaatsvond bij een onderwijsinstelling in het centrum van Louisville. De dader is voortvluchtig.

Schietpartijen komen in de VS bijna dagelijks voor. Volgens bronnen zou bijna een derde van de inwoners, ruim 100 miljoen mensen, openlijk in het bezit zijn van een vuurwapen.

Maar volgens schattingen zijn er in de VS 120 vuurwapens per honderd inwoners in particulier bezit. Dat zou een wereldrecord zijn.