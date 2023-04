Vrouw overlijdt aan verwondingen door eerdere schietpartij in Israël

Een Brits-Israëlische vrouw die vrijdag gewond raakte bij een schietpartij op de Westelijke Jordaanoever, is aan haar verwondingen overleden. Haar dochters Rina (15) en Maia (20) kwamen al eerder om het leven. Zij werden zondag begraven.

De auto waar de vrouwen in zaten, werd vrijdag onder vuur genomen in het noorden van de Westelijke Jordaanoever. Het voertuig crashte, waarna de schutters van dichtbij op de vrouwen schoten. Dat meldt de BBC op basis van onderzoekers die in Israëlische media aan het woord komen.

Na de schietpartij kwamen de dochters om het leven. Hun 45-jarige moeder werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een paar dagen later overleed ze. Rabbijn Leo Dee, de vader van het gezin dat negen jaar geleden vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Israël verhuisde, bleef ongedeerd. Hij zat in een andere auto die voor hen uit reed. Het gezin was met de hele familie op vakantie.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu deelde zijn "oprechte condoleances" via Twitter en spreekt van een "zware terreuraanslag".

Na de schietpartij startte het Israëlische leger een klopjacht op de schutters. Het is onduidelijk of zij mensen hebben opgepakt.