Dalai lama biedt na ophef excuses aan voor kus aan minderjarige

De dalai lama heeft maandag zijn excuses aangeboden voor de kus die de 87-jarige man eerder dit jaar aan een kind had gegeven. Onlangs doken beelden op waarop te zien is dat de hoogste spirituele leider binnen het Tibetaans boeddhisme het kind kust, waarna ophef ontstond.

In het filmpje is te zien dat de dalai lama een jong kind op de mond kust. Ook vraagt hij of de jongen aan zijn tong wil zuigen. De beelden zijn van februari, maar werden onlangs via sociale media verspreid.