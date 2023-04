Dit is de Al Aqsamoskee, dé plek waar Israël en Palestijnen botsen

Het geweld in Israël en de bezette Palestijnse Gebieden neemt de laatste tijd flink toe. Met het samenvallen van de ramadan, Pesach en Pasen en de recente invallen in de Al Aqsamoskee door de Israëlische politie lopen de spanningen rond het complex weer op. Een profiel van de heilige plek en waarom de Al Aqsamoskee al jaren een brandpunt van het Israëlisch-Palestijnse conflict is.

De Al Aqsamoskee staat op de Tempelberg in het door Israël bezette Oost-Jeruzalem. Die plek is voor moslims niet alleen heilig vanwege de moskee, maar ook omdat hier de rotskoepel staat. Volgens de islam begon de profeet Mohammed daar zijn nachtelijke reis naar de hemel.

Voor joden heeft het complex ook een belangrijke waarde vanwege de Klaagmuur. Dat is het laatste restant van de tweede joodse tempel die op de berg heeft gestaan.

Volg het conflict Krijg een melding bij nieuwe berichten Blijf met meldingen op de hoogte

De status van de Al Aqsamoskee

Onder het internationaal recht valt Oost-Jeruzalem onder de Palestijnse Gebieden, net zoals de Westelijke Jordaanoever en Gaza. Maar tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 nam Israël het oostelijke deel van de stad (en een deel van de Westelijke Jordaanoever) in. Sindsdien staat het onder Israëlische controle.

Het complex van de Al Aqsamoskee wordt al jaren door de waqf beheerd. Dat is een islamitische stichting die wordt gefinancierd door Jordanië. Maar de waqf heeft beperkte invloed omdat Israël de controle over Oost-Jeruzalem heeft.

Over het gebied rond de Al Aqsamoskee zijn duidelijke afspraken gemaakt. Niet-gelovigen mogen het complex op bepaalde tijden bezoeken, maar alleen moslims mogen er bidden. Een joodse minderheid probeert die status quo regelmatig te doorbreken.

Het bezoek van de extreemrechtse Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, aan de Al Aqsamoskee in januari werd daarom als een provocatie gezien. Zo was dat ook bedoeld. Ben-Gvir negeerde waarschuwingen van andere politici dat zijn bezoek de woede van Palestijnen zou wekken. Zij zijn namelijk bang dat het tempelcomplex door Israël ook wordt opengesteld voor joodse gelovigen. Maar de Al Aqsamoskee is niet alleen een religieus maar ook een nationaal symbool voor de Palestijnen.

Bewegingsvrijheid van Palestijnen beperkt door vergunningen

Dat moslims in de Al Aqsamoskee mogen bidden, betekent niet dat alle Palestijnen daar makkelijk kunnen komen. Omdat het tempelcomplex in bezet gebied staat, moeten Palestijnen uit de Westelijke Jordaanoever en Gaza eerst langs een Israëlisch checkpoint. Daarvoor hebben zij een vergunning nodig, waar veel beperkingen aan zitten.

Tijdens de voor moslims heilige maand ramadan past Israël die beperkingen vaak aan. Dit jaar mogen alleen vrouwen en kinderen tot twaalf jaar en mannen boven de 55 jaar uit de Westelijke Jordaanoever zonder vergunning naar de Al Aqsamoskee. Mannen tussen de 12 en 45 jaar krijgen geen toegang. En mannen tussen de 45 en 55 jaar moeten een speciale vergunning aanvragen, waar een veiligheidscontrole aan voorafgaat. Dit geldt alleen voor het vrijdaggebed en dus niet voor andere dagen, wanneer Palestijnen uit de Westelijke Jordaanoever sowieso alleen met een vergunning naar Israël mogen komen.

Vanuit Gaza mag alleen een beperkt (en onbekend) aantal Palestijnen naar de Al Aqsamoskee. Vrouwen boven de 50 jaar en mannen boven de 55 jaar mogen tijdens deze ramadan tussen zondag en donderdag naar Oost-Jeruzalem. Op vrijdag mogen ze dat dus niet voor het belangrijkste gebed van de week. En ook bij het Ied-al-Fitr-gebed aan het einde van de ramadan, dat dit jaar waarschijnlijk op een zaterdag valt, zijn ze niet welkom.

Tijdens de laatste tien dagen van de ramadan mogen joden vaak niet naar het tempelcomplex. Dan overnachten veel moslims in de moskee om de koran te lezen en zich volledig tot Allah te richten. Maar dit jaar vallen de ramadan, het joodse feest Pesach en Pasen samen. Tijdens religieuze feesten trekken meer moslims en joden richting het complex rond de Al Aqsamoskee en dat zorgt voor extra spanningen.

Volgens de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem is die beperkte bewegingsvrijheid een van de belangrijkste middelen die Israël gebruikt om de Palestijnen te onderdrukken.

Foto: Getty Images

Geweld rond moskee niet zeldzaam

Door de Israëlische bezetting, de religieuze waarde van de moskee en de beperkte toegang is de Al Aqsamoskee al jaren een brandpunt in het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Vorige week deden Israëlische ordetroepen twee invallen in de Al Aqsamoskee. De Israëlische politie zei dat zij de moskee wel móést binnenvallen, omdat "gemaskerde onruststokers" zich met vuurwerk, stokken en stenen in de moskee hadden opgesloten. Maar tijdens de inval arresteerde de politie ook Palestijnen die in de gebedsruimte aan het bidden waren. Er vielen meerdere gewonden en er werden ongeveer 350 arrestaties verricht.

Dit zijn geen losstaande incidenten. De afgelopen jaren vielen de Israëlische ordetroepen de moskee vaker binnen, vooral tijdens de ramadan. Ook kwam het regelmatig tot botsingen tussen Palestijnen en joodse kolonisten.

0:45 Afspelen knop Israëlische politie doet inval bij Al Aqsamoskee in Jeruzalem

Startpunt voor meer geweld

Geweld bij de Al Aqsamoskee is vaak het startpunt voor meer geweld. Het zorgt namelijk niet alleen voor woedende reacties van Palestijnse burgers, maar ook van de Palestijnse beweging Hamas in de Gazastrook en de sjiitische beweging Hezbollah in Libanon. Die twee organisaties reageerden ook vorige week met raketaanvallen op de invallen bij de Al Aqsamoskee.