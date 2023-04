Deze Europese landen kunnen of willen geen lid worden van de NAVO

Delen via E-mail

Door de komst van Finland bestaat de NAVO sinds afgelopen week uit 31 lidstaten. Op de Verenigde Staten en Canada na zijn dat allemaal landen die in Europa liggen. Maar niet alle Europese landen kunnen of willen lid worden. Daar kregen we op ons reactieplatform NUjij de nodige vragen over. NU.nl zet de belangrijkste landen op een rij.

In het kort: wat is de NAVO? De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) is een politieke en militaire samenwerking tussen 31 landen.

De organisatie werd in 1949 opgericht om landen te laten samenwerken tegen de Sovjet-Unie.

In principe kan elk land lidmaatschap aanvragen. Dat moet wel goedgekeurd worden door alle lidstaten.

Het belangrijkste artikel van het NAVO-handvest is artikel 5. Daarin staat dat als een lid wordt aangevallen, de andere lidstaten militair te hulp moeten schieten.

Zweden

Finland en Zweden wilden samen lid worden van de NAVO. Beide landen waren sinds de oprichting van de NAVO neutraal. Maar na de Russische inval in Oekraïne gingen de Scandinavische landen toch overstag.

Finland is inmiddels als 31e lid toegetreden, maar Zweden is nog niet officieel nummer 32. Turkije houdt dat tegen, terwijl de toestemming van alle lidstaten nodig is om een land bij de NAVO te verwelkomen. Turkije vindt dat Zweden te weinig doet tegen vermeende Koerdische terroristen die in Zweden verblijven.

NAVO-topman Jens Stoltenberg verwacht dat Zweden dit jaar nog lid wordt. De Noor denkt dat Turkije op korte termijn wel overtuigd kan worden in te stemmen met het Zweedse lidmaatschap.

Oostenrijk

Oostenrijk heeft sinds 1955 in de grondwet staan dat het land militair neutraal is, de zogenoemde Neutralitätserklärung. Dat betekent dat het land zich niet mag aansluiten bij militaire bondgenootschappen zoals de NAVO. Het land staat ook niet toe dat andere landen een militaire basis hebben binnen de Oostenrijkse landsgrenzen.

Oostenrijk is sinds 1995 wel onderdeel van het Partnerschap voor de Vrede. Dat is een samenwerkingsverband tussen de NAVO en Europese niet-NAVO-leden.

Kort na de Russische invasie van Oekraïne hield Oostenrijk een referendum of het land zich bij de NAVO moest aansluiten. Ruim drie kwart van de bevolking stemde tegen en een vijfde stemde voor.

Zwitserland

Zwitserland staat erom bekend altijd neutraal te blijven. Het land mengt zich niet in oorlogen en andere gewapende conflicten. De enige uitzondering is als het zelf wordt aangevallen. Gek genoeg is die kenmerkende neutraliteit niet officieel opgenomen in de Zwitserse grondwet.

De Zwitsers hechten zo aan hun neutraliteit, dat ze pas in 2002 lid werden van de Verenigde Naties. Zwitserland is in tegenstelling tot buurland Oostenrijk ook geen lid van de EU. Wel werkt het land met zowel de EU als de NAVO samen.

Een onderzoek onder de bevolking in mei 2022 wees uit dat een derde van de Zwitsers NAVO-lidmaatschap wel ziet zitten. Ruim de helft van de ondervraagden vindt lidmaatschap nog niet nodig, maar juicht meer samenwerking wel toe.

Cyprus

Cyprus is officieel onafhankelijk, maar is het onderwerp van een conflict tussen NAVO-leden Griekenland en Turkije. Beide landen claimen invloed op Cyprus.

Zelf wil Cyprus graag lid van de NAVO worden. Maar Griekenland en Turkije zullen daar niet mee instemmen totdat er een oplossing is voor de 'kwestie-Cyprus'. Die lijkt na ruim een eeuw nog niet dichtbij.

Cyprus en Kosovo zijn de enige Europese landen waar de NAVO geen enkele vorm van officiële samenwerking mee heeft. Ze zijn geen onderdeel van het Partnerschap voor de Vrede en er lopen geen gesprekken over (kandidaat-)lidmaatschap.

Ierland

Ierland wil net als Oostenrijk en Zwitserland altijd neutraal blijven en zich daarom niet bij een militair bondgenootschap voegen. De Ieren bemoeien zich "niet actief" met oorlogen buiten de landsgrenzen. Dat staat in de Ierse grondwet sinds het land in 1922 onafhankelijk werd van het Verenigd Koninkrijk.

Met dat land heeft Ierland ruzie over Noord-Ierland. Dat hoort officieel bij het VK, maar de Ieren vinden dat het onderdeel zou moeten zijn van een verenigd en onafhankelijk Ierland. Daar zullen de Britten nooit mee akkoord gaan. Daarom zullen ze ook niet instemmen met NAVO-toetreding van Ierland.

Sinds 1999 is Ierland wel onderdeel van het Partnerschap voor de Vrede. In mei 2022 gaf voor het eerst meer dan dan de helft van de Ierse bevolking in een poll aan voor NAVO-lidmaatschap te zijn.

Oekraïne

De Oekraïense wens om lid te worden van de NAVO (en de EU) leidde ertoe dat Rusland het land binnenviel. Verschillende NAVO-lidstaten steunen Oekraïne met onder meer wapenleveringen en geld. Maar lidmaatschap is voor Oekraïne nog ver weg.

Oekraïne vroeg in september 2022 versneld NAVO-lidmaatschap aan. Dat is vooral symbolisch, omdat een land geen lid kan worden zolang er op zijn grondgebied een gewapend conflict bezig is. Maar NAVO-baas Stoltenberg herhaalde vorige week nog maar eens dat Oekraïne "met zekerheid ooit lid zal worden van de NAVO".

Volgens de recentste nationale peiling afgelopen februari is inmiddels ruim 80 procent van de Oekraïners voor toetreding tot de NAVO.

2:43 Afspelen knop Eerste NAVO-straaljagers naar Oekraïne: 'Vooral ter verdediging'

Rusland

De NAVO werd opgericht met als doel landen te verenigen in de strijd tegen de Sovjet-Unie na de Tweede Wereldoorlog. Het is dus niet logisch dat Rusland, als de 'opvolger' van de Sovjet-Unie, ooit lid wordt van de NAVO. Dan zou er in principe geen NAVO meer nodig zijn.