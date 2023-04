Pentagon onderzoekt veiligheidsrisico's na lek topgeheime documenten

Het onderzoek naar gelekte Amerikaanse overheidsdocumenten wordt uitgebreid. Het Amerikaanse ministerie van Defensie onderzoekt de echtheid van de documenten en de mogelijke risico's van het lek voor de nationale en internationale veiligheid.

Eerder meldde het Pentagon, waar het ministerie van Defensie gevestigd is, te onderzoeken hoe de documenten op Discord, 4Chan en Telegram zijn beland. Daarnaast is het Amerikaanse ministerie van Justitie begonnen met een strafrechtelijk onderzoek naar het lek.

De documenten die als 'geheim' of 'topgeheim' zijn aangemerkt, bevatten niet alleen informatie over de VS, maar ook over andere landen. Het zou gaan over onder meer de voorbereiding op een aankomend Oekraïens offensief tegen Rusland. Zo bevatten de documenten informatie over het luchtafweersysteem van Oekraïne, geplande wapenleveranties en troepenaantallen.

Ook staat in de documenten dat de CIA vermoedt dat de Israëlische geheime dienst (de Mossad) de antiregeringsprotesten in Israël aanmoedigt. Die informatie brengt de Verenigde Staten in verlegenheid. Het suggereert namelijk dat de VS een van zijn belangrijkste bondgenoten in het Midden-Oosten bespioneert. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu deed het nieuws zaterdag af als "leugenachtig en een bewering zonder enige onderbouwing".

Onduidelijk wie achter het lek zit

Het is nog onduidelijk wie de documenten gelekt heeft. Amerikaanse ambtenaren zeiden vrijdag anoniem tegen persbureau Reuters dat Rusland of pro-Russische groeperingen mogelijk achter het lek zitten.

Volgens bronnen van The New York Times zijn de documenten op sommige punten aangepast. Met name schattingen van het aantal Russische oorlogsdoden zouden naar beneden zijn bijgesteld, terwijl het aantal doden aan Oekraïense zijde wordt overschat. Dat zou erop kunnen duiden dat de getallen zijn bewerkt door Russische bloggers, die de documenten veelvuldig delen op sociale media.