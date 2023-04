Twee doden gevonden in puin van ingestort flatgebouw Marseille

Reddingswerkers hebben twee lichamen aangetroffen in het puin van de flat in Marseille die dit weekend is ingestort na een explosie. Meerdere mensen worden nog vermist.

De identiteit van de twee dodelijke slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Het gaat waarschijnlijk nog even duren voordat hun lichamen geborgen kunnen worden.

De Franse autoriteiten hebben nog geen contact kunnen krijgen met acht mensen. Zij bevinden zich mogelijk nog onder het puin. Het gaat om bewoners van het ingestorte pand en naastgelegen gebouwen.

Bij de explosie in de nacht van zaterdag op zondag zijn vijf mensen zwaargewond geraakt. 186 bewoners van naastgelegen gebouwen zijn geëvacueerd.