Zeker negen truffelzoekers om het leven gekomen door landmijn in Syrië

Zeker negen truffelzoekers zijn in het door burgeroorlog verscheurde Syrië om het leven gekomen. Ook raakten drie mensen gewond. Het voertuig van de slachtoffers reed op een landmijn, die vervolgens explodeerde.

Truffelzoekers in Syrië komen vaker om het leven door geweld. De afgelopen tijd zouden al ruim 180 verzamelaars zijn gestorven door mijnexplosies en ander geweld. De terreurmilitie Islamitische Staat (IS) ontvoert en vermoordt mensen die met het verzamelen van truffels geld willen verdienen.

De kostbare en gewilde delicatesse bevindt zich vaak in afgelegen woestijngebieden. Dat is voor truffelzoekers gevaarlijk omdat extremisten van IS hun toevluchtsoord in zulke gebieden hebben en er vaak mijnen liggen.