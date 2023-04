Zeker acht mensen nog vermist na instorten flatgebouw Marseille

Na het instorten van een flatgebouw in de Franse stad Marseille zijn nog zeker acht mensen vermist. Voordat het gebouw instortte vond er een explosie plaats. De oorzaak daarvan is nog onduidelijk. In eerste instantie werd aan een gaslek gedacht, maar dat kan nog niet bevestigd worden.

Het gebouw van vier verdiepingen hoog stortte in de nacht van zaterdag op zondag in. Daarbij raakten zeker vijf mensen uit naastgelegen gebouwen gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend hoeveel mensen in het ingestorte gebouw aanwezig waren.

De burgemeester van de stad, Benoît Payan, zei eerder op de dag al dat er mogelijk nog mensen in leven zijn onder het puin, maar ook dat er rekening moet worden gehouden met slachtoffers.

Volgens de Franse zender BFMTV zijn in totaal 186 mensen geëvacueerd uit tientallen gebouwen die dicht bij het ingestorte gebouw stonden.