Vier doden en meerdere gewonden door lawine in Franse Alpen

Door een lawine in de Franse Alpen zijn zondag zeker vier doden en meerdere gewonden gevallen. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar mensen die onder de sneeuw bedolven zijn.

De lawine was midden op de dag bij de Armancette-gletsjer ten oosten van Annecy en in de buurt van de Mont Blanc en de grens met Italië. Reddingswerkers zijn volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin nog aan het werk.

Darmanin en de Franse president Emmanuel Macron schrijven allebei op Twitter dat ze in gedachten bij de slachtoffers en hun naasten zijn.

In de Zwitserse Alpen werd zaterdag ook een groep mensen bedolven onder een lawine. De zestien skiërs werden allemaal levend onder de sneeuw vandaan gehaald door het zoek- en reddingsteam.

Negen van hen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Drie mochten het ziekenhuis snel verlaten. Volgens de politie hebben de skiërs op de Alphubel in de gemeente Saas-Fee in het zuiden van Zwitserland "veel geluk" gehad.

Het afgelopen seizoen vonden er veel skiongelukken plaats. Dit weekend is er volop sneeuw gevallen in veel skigebieden in de Alpen.