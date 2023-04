Grote brand in Hamburg waarbij veel rook vrijkwam onder controle

De grote brand in de Duitse stad Hamburg waarbij zondag veel zwarte rook vrijkwam, is onder controle. De brandweer waarschuwde aanvankelijk voor "extreem gevaarlijke" gifwolken. Die waarschuwing is inmiddels ingetrokken omdat er geen schadelijke stoffen zijn gemeten.

De brand ontstond zondagochtend in meerdere opslagloodsen op een industrieterrein in de buurt Rothenburgsort. Tijdens de brand waren er ook regelmatig explosies. De zwarte wolken dreven over het centrum van de Noord-Duitse havenstad en verduisterden de binnenstad, aldus een woordvoerder van de brandweer.

Aanvankelijk werd er gewaarschuwd voor gevaarlijke gifwolken omdat niet duidelijk is wat er in de loodsen opgeslagen lag. Uit metingen is gebleken dat de rookwolken geen schadelijke concentraties bevatten.

De brand is onder controle, maar de bluswerkzaamheden kunnen nog tot maandagavond duren. Dat meldt de omroep NDR. Meer dan tweehonderd personen zijn ingezet om de vuurzee te bedwingen.

Tweehonderd man aan hulpdiensten

Bewoners in de verre omgeving van de brand werden opgeroepen ramen en deuren gesloten te houden en zich te beschermen tegen de rook. Dat advies geldt nog steeds, ondanks dat de rookontwikkeling afneemt.

Door de brand kwam het ook tot vertragingen, omleidingen en uitval bij het treinverkeer, onder meer richting Berlijn.

De kans is "zeer klein" dat de gifwolken richting Nederland trekken, zegt Wilfred Janssen van Weerplaza. In Hamburg waait de wind vandaag vanuit het zuiden en de komende dagen vaak vanuit het westen, dus van ons land af.