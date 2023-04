'Extreem gevaarlijke' gifwolken vrijgekomen bij grote brand in Hamburg

Bij een grote brand in de Duitse stad Hamburg zijn zondag grote gifwolken vrijgekomen. De Hamburgse brandweer waarschuwt voor "extreem gevaar". Ongeveer 140 personen omwonenden zijn geëvacueerd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

De brand ontstond zondagochtend in meerdere opslagloodsen op een industrieterrein in de buurt Rothenburgsort. Tijdens de brand waren er ook regelmatig explosies. De zwarte wolken drijven over het centrum van de Noord-Duitse havenstad. De gifwolken verduisteren de binnenstad, zegt een woordvoerder van de brandweer.

Het is niet duidelijk wat staat opgeslagen in de loodsen. Daardoor is het moeilijk in te schatten hoe gevaarlijk de gifwolken precies zijn.