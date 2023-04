Witte Kerst bleef uit, maar skigebieden hebben op de valreep erg witte Pasen

Veel skigebieden in de Alpen gaan de komende dagen dicht of zijn inmiddels al gesloten. Maar uitgerekend dit weekend is er nog volop verse sneeuw gevallen. "De winter lijkt meer tijd nodig te hebben om op gang te komen", zegt Weerplaza tegen NU.nl in een terugblik op het afgelopen skiseizoen.

Vrijdag viel in grote delen van de Zwitserse Alpen verse sneeuw. Later die dag begon het ook in de Italiaanse Alpen en het westelijke deel van Oostenrijk te sneeuwen. Daar viel lokaal tot wel 15 centimeter sneeuw. "Het is een witte Pasen in plaats van een witte Kerst. Daarmee heeft het skiseizoen een mooi staartje gekregen", zegt Weerplaza.

Het contrast met de start van het seizoen is namelijk groot. In december werden wintersporters in veel skigebieden geconfronteerd met hoge temperaturen en groene weides, met hier en daar een smalle strook sneeuw. "Dat was extra zuur, omdat veel mensen na corona voor het eerst weer 'zorgeloos' op wintersportvakantie wilden. We kregen dan ook veel vragen over de sneeuwzekerheid. Dat zal in de toekomst met het oog op klimaatverandering alleen maar toenemen", verwacht de weerdienst.

Alpentoppen met de meeste sneeuw op dit moment Frankrijk, Tignes: 420 centimeter

Zwitserland, Saas-Fee: 338 centimeter

Oostenrijk, St. Anton am Arlberg: 220 centimeter

'Winter heeft langer de tijd nodig'

Weerplaza ziet dat de winter "wat langer de tijd nodig heeft om op gang te komen". "Er lijkt zich een patroon af te tekenen dat je niet rond de kerstdagen moet gaan skiën maar juist wat later in het seizoen, bijvoorbeeld in februari. Dan is het wat kouder."

Dat zag je ook terug in het afgelopen seizoen alpineskiën. In oktober en november moesten negen wedstrijden afgezegd of verplaatst worden vanwege het weer. In het laatste weekend van januari konden de afdaling en reuzenslalom niet doorgaan in het Zuid-Duitse Garmisch-Partenkirchen vanwege een gebrek aan sneeuw.

0:36 Afspelen knop Skiërs beperkt tot smalle pistes door recordtemperaturen

Vooral de zuidflank van de Alpen kreeg minder sneeuw

Weerplaza ziet verder dat de sneeuw in de Alpen het afgelopen seizoen vaak vanuit het noorden kwam. Op de zuidflank van het berggebied viel het wat vaker tegen met de sneeuwval. Dat was met name het geval in Italië. Maar ook in het zuiden van Tirol, Zwitserland en de Franse Alpen hadden ze er last van.

"Je ziet de gevolgen van het gebrek aan sneeuw nu terug in de droogte die heerst op de Povlakte in Noord-Italië. Of het smelten van de sneeuw de droogte kan verhelpen, is nog even afwachten."