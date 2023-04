Vijf mensen gewond na instorten flat in Marseille, reddingswerk verloopt moeizaam

Zeker vijf mensen zijn in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt door het instorten van een flatgebouw in Marseille. Het gaat om gewonden uit omliggende gebouwen, de toestand van de mensen die in het ingestorte gebouw zaten is onduidelijk. Volgens de burgemeester liggen er mogelijk nog mensen levend onder het puin.

Het gebouw stortte rond half 1 's nachts in, waarna er brand ontstond. Die brand hindert reddingswerkers in hun zoektocht. "Hierdoor kunnen we geen honden en teams sturen om te zoeken naar mogelijke slachtoffers die zich onder het puin kunnen bevinden", vertelde burgemeester Benoit Payan.

Hoeveel mensen er in het ingestorte gebouw waren, is niet duidelijk. Volgens de burgemeester moet er rekening worden gehouden met dodelijke slachtoffers. Franse media melden dat zondagochtend ook een aangrenzend gebouw gedeeltelijk instortte. Inwoners waren op dat moment al geëvacueerd.

0:35 Afspelen knop Beelden tonen gapend gat nadat flat instort in Marseille

Instorting vermoedelijk het gevolg van een explosie

Volgens regiobestuurder Christophe Mirmand zijn er "sterke vermoedens" dat een explosie, mogelijk veroorzaakt door een gaslek, heeft geleid tot het instorten. "Maar we moeten in dit stadium zeer voorzichtig blijven voor wat betreft het benoemen van de oorzaken", zei de regiobestuurder.