Vijf gewonden door instorten flat in Marseille, reddingswerk verloopt moeizaam

Zeker vijf mensen zijn in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt door het instorten van een flatgebouw in de Franse stad Marseille. Volgens burgemeester Benoît Payan liggen er mogelijk nog mensen levend onder het puin.

Het gebouw stortte rond 0.30 uur in, waarna er brand ontstond. Die brand hindert reddingswerkers in hun zoektocht. "Hierdoor kunnen we geen honden en teams sturen om te zoeken naar mogelijke slachtoffers die zich onder het puin kunnen bevinden", vertelde burgemeester Payan.