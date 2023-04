Flatgebouw in Marseille stort in na mogelijke explosie

In de nacht van zaterdag op zondag is in het centrum van Marseille een flatgebouw van vier verdiepingen ingestort. Daarbij raakten tenminste twee mensen gewond. De brand die ontstond hinderde reddingswerkers in hun zoektocht naar meer slachtoffers in het puin.

"Door deze brand kunnen we geen honden en teams sturen om te zoeken naar mogelijke slachtoffers die zich onder het puin kunnen bevinden", zei burgemeester Benoit Payan. Volgens hem zijn elf mensen uit twee naastgelegen gebouwen geëvacueerd.

Regiobestuurder Christophe Mirmand zegt dat er "sterke vermoedens" zijn dat een explosie, mogelijk veroorzaakt door een gaslek, heeft geleid tot het instorten. "Maar we moeten in dit stadium zeer voorzichtig blijven voor wat betreft het benoemen van de oorzaken."