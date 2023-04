Israël vuurt raketten af op Syrië na raketaanval op Golanhoogte

Delen via E-mail

Het Israëlische leger heeft zondag raketten afgevuurd op Syrië. De aanval was een vergelding voor een raketaanval op de Golanhoogte. De zes raketten die daar zaterdag en zondag vanuit Syrië werden afgevuurd veroorzaakten geen schade.

Volgens de Libanese zender Al Mayadeen is de aanval op Israël opgeëist door de Al-Quds Brigades. Dat is de gewapende afdeling van de Palestijnse Islamitische Jihad. Deze vleugel wordt door Iran gesteund.

Het grootste deel van de Golanhoogte werd door Israël veroverd op Syrië tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967.

Het is al langere tijd onrustig in Israël, Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever. Zo zijn al maandenlang protesten aan de gang in Israël. Die zijn gericht tegen de juridische hervormingen die de rechtse regering wil doorvoeren.