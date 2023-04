Laatste aanklager Neurenberg overleden, Ben Ferencz werd 103 jaar

De Amerikaan Benjamin Ferencz is op 103-jarige leeftijd overleden. Hij was de laatste nog levende aanklager van de Neurenbergprocessen tegen kopstukken van het nazibewind.

De in Transsylvanië geboren Ferencz - zelf joods - was 27 toen hij in 1947 optrad als hoofdaanklager in het Einsatzgruppen-proces. In de decennia daarna zetten hij zich in voor erkenning van het internationaal humanitair strafrecht. Mede dankzij Ferencz werd het Internationale Strafhof in Den Haag opgericht.