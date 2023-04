Massale demonstraties in Israël sluiten extra gespannen week af

Delen via E-mail

In Israël zijn zaterdag opnieuw tienduizenden demonstranten de straat opgegaan in protest tegen de juridische hervormingen die de rechtse regering wil doorvoeren. De protesten, die al maandenlang gaande zijn, sluiten een extra gespannen week af.

De protesten vinden plaats in een context van toenemend geweld in Israël, Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever. Het afgelopen jaar kwamen er al ongeveer 250 Palestijnen en 43 Israëliërs om het leven.

Het centrum van de demonstraties is Tel Aviv, waar het protest zaterdag begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van twee aanvallen op vrijdag. In de Israëlische kustplaats vielen vrijdagavond één dode en zeven gewonden, nadat een Arabische Israëliër met een auto was ingereden op toeristen. De dader werd doodgeschoten.