Zeker 44 mensen omgekomen bij twee aanvallen in Burkina Faso

In het door geweld verscheurde Burkina Faso zijn zaterdag bij twee aanvallen zeker 44 mensen om het leven gekomen. Gewapende groepen vielen de dorpen Kourakou en Tondobi in de Sahelregio binnen.

Het is nog onbekend wie achter de aanvallen, die in de nacht van donderdag op vrijdag plaatsvonden, zitten. Lokale autoriteiten hebben het over "gewapende terroristische groeperingen".