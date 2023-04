Weer Iraanse schoolmeisjes vergiftigd, nog steeds onduidelijkheid over daders

Zaterdag zijn opnieuw Iraanse scholieren getroffen door vergiftigingsverschijnselen. De tientallen slachtoffers zijn voornamelijk meisjes. Al maanden vinden er vergiftigingen van schoolmeisjes plaats in Iran. Maar door wie en waardoor is nog steeds onbekend.

De vergiftigingen van zaterdag vonden op verschillende scholen door het land plaats. Een aantal slachtoffers is in het ziekenhuis opgenomen.

In november kwamen de eerste meldingen van vergiftigingen binnen en sindsdien zijn ruim vijfduizend scholieren getroffen. Ze kregen onder meer last van hoofdpijn, benauwdheid, duizeligheid en ademhalingsproblemen. In sommige gevallen vielen ze flauw en moesten ze in het ziekenhuis worden opgenomen. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen.

Een speciale commissie onderzoekt de vergiftigingen en moet over twee weken met een eindrapport komen. Desondanks is er nog maar weinig bekend over de vergiftigingen. Iraanse media melden dat het vermoedelijk om een soort gas of giftige substantie gaat.

Speculatie over daders

Sinds vorige maand zijn er tientallen arrestaties verricht, maar het is nog altijd speculeren over de daders.

Verschillende politici vermoeden dat het gaat om een actie van groeperingen die een einde willen maken aan meisjesonderwijs in Iran. Het Iraanse ministerie zei eerder in een verklaring dat "vijandige groepen" met de vergiftigingen proberen "terreur te zaaien onder het volk en studenten, en scholen willen sluiten". Volgens het ministerie is er mogelijk een link met een oppositiegroep die in Albanië in ballingschap zit.

Slachtoffers denken juist dat het om vergeldingsacties gaat, vanwege de grootschalige protesten in Iran waaraan ook veel vrouwelijke studenten meedoen. De vergiftigingen leiden ook tot nieuwe protesten. Al maanden demonstreren er mensen tegen het regime. Dat slaat hard terug met lange celstraffen en executies van demonstranten.

Reden voor de grootschalige protesten was de dood van Mahsa Amini afgelopen september. De 22-jarige vrouw overleed nadat ze door de religieuze politie was opgepakt omdat ze haar hidjab niet op de juiste manier zou hebben gedragen.