Zo beëindigde het Goedevrijdagakkoord 25 jaar geleden de Noord-Ierse Troubles

Met het Goedevrijdagakkoord kwam 25 jaar geleden (voor het grootste deel) een eind aan tientallen jaren van geweld in Noord-Ierland. Bij die zogeheten 'Troubles' kwamen meer dan 3.500 mensen om het leven. Waar draaide het conflict om? En hoe loste het akkoord dit op? NU.nl legt het uit.

De kiem van het bloederige conflict wordt gezaaid in 1921. Dan komt er een eind aan de Ierse onafhankelijkheidsoorlog tussen het Ierse Republikeinse Leger (IRA) en het Britse leger. Het Ierse eiland wordt in twee delen gesplitst: een onafhankelijk zuidelijk deel, met een katholieke meerderheid, en een noordelijk deel, waar protestanten de grootste bevolkingsgroep vormen. Het noordelijke deel, Noord-Ierland, blijft onderdeel van het Verenigd Koninkrijk.

De splitsing leidt tot botsingen: een groot deel van de Noord-Ierse bevolking is nog katholiek, terwijl de protestanten de dienst uitmaken. Noord-Ierse katholieken worden jarenlang gediscrimineerd en komen eind jaren zestig in opstand.

De situatie loopt dan volledig uit de hand: paramilitaire groepen van beide kanten voeren bombardementen en beschietingen uit. Het Britse leger stuurt in 1969 zelfs troepen naar Noord-Ierland, maar zij kunnen het geweld niet in de kiem smoren.

1972 wordt gezien als het ergste jaar van 'The Troubles'. Op 30 januari van dat jaar, beter bekend als 'Bloody Sunday', schiet het Britse leger 28 ongewapende demonstranten neer. Veertien van hen overlijden. Een half jaar later komen nog eens negen mensen om het leven, toen vanwege een reeks IRA-bombardementen.

Vanaf de jaren tachtig wordt steeds vaker over vrede gesproken. In 1994 leidt dat zelfs tot een staakt-het-vuren van de IRA en zijn loyalistische tegenhangers UDA en UVF. Maar met weinig succes: de besprekingen leiden nergens toe en het staakt-het-vuren wordt snel geschonden.

Dat verandert wanneer Tony Blair het in 1997 voor het zeggen krijgt in het VK. Onder leiding van premier Blair belanden de vredesonderhandelingen in een stroomversnelling. Aan tafel zitten de Britse en Ierse regering, maar ook acht Noord-Ierse politieke partijen. Onder hen Sinn Féin, toen de politieke tak van de IRA.