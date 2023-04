Rechters in VS tegenstrijdig over vergunning abortuspil

Vrijdag heeft een federale rechter in Texas de vergunning voor het gebruik van de abortuspil opgeschort. Daardoor kan het gebruik van de abortuspil in het hele land verboden worden. Maar in Washington werd kort daarna juist het tegenovergestelde besloten door de rechtbank.

De uitspraak door de Amerikaanse rechter Matthew Kacsmarykin Texas is een 'voorlopig bevel'. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft al gezegd in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.

Vier antiabortusgroepen en vier antiabortusartsen hadden de zaak aangespannen. Zij klaagden in november de Amerikaanse medische toezichthouder FDA aan. Volgens de aanklagers was onvoldoende rekening gehouden met de risico's voor meisjes onder de achttien jaar die het medicijn mifepristoner gebruiken. Dat middel werd in 2000 goedgekeurd en wordt gebruikt om een zwangerschap binnen de eerste tien weken te beëindigen.

Niet lang na de uitspraak van Kacsmaryk besloot vrijdag de federale rechter Thomas Rice in Washington het tegenovergestelde. Rice willigde een verzoek in van 17 staten voor de goedkeuring van de FDA voor het gebruik van mifepriston. Volgens The New York Times staat deze uitspraak lijnrecht tegenover die in Texas. Rechter Rice wil dat het middel beschikbaar blijft.