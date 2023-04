China begint driedaagse militaire oefening om 'provocerend' Taiwan af te schrikken

Delen via E-mail

China is begonnen aan een militaire oefening van drie dagen rond Taiwan. De oefening is van start gegaan na een bezoek van de Taiwanese president Tsai Ing-wen aan de Verenigde Staten.

Woensdag ontmoette de Taiwanese president Tsai de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, in Los Angeles. Dat gebeurde tot grote woede van Peking. China beschouwt Taiwan als eigen grondgebied.

Het Taiwanese ministerie van Defensie zei zaterdagochtend dat het in de afgelopen 24 uur vier Chinese vliegtuigen in de luchtverdedigingszone van Taiwan heeft gezien. Daarbij zei hij dat dit geen ongewoon aantal is.