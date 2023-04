Honderdduizenden huishoudens in Canada nog zonder stroom na winterstorm

Honderdduizenden gezinnen in het oosten van Canada hebben twee dagen na de winterstorm nog steeds geen elektriciteit. De storm veroorzaakte vooral in Montreal, de grootste stad in de provincie Quebec, grote schade. De storm kostte aan drie mensen het leven.

Het noodweer trof Quebec en Ontario. Dat zijn de twee dichtstbevolkte provincies van Canada. Medewerkers van de gezondheidsdienst in Montreal maakten zo'n zestig keer melding van koolmonoxidevergiftiging. Dat kwam doordat mensen barbecues in hun huis gebruikten om warm te blijven.

Drie mensen overleden door de storm. Een man bezweek aan koolmoxidevergiftiging nadat hij een draagbare generator in zijn huis had gebruikt. Een inwoner van Oost-Ontario werd gedood door een vallende boom en een zestigjarige man uit Quebec stierf toen hij onder een boomtak terecht kwam.

De stroomstoring is de grootste in Quebec sinds een sneeuwstorm in 1998 die de provincie toen wekenlang ontregelde.