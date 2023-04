Toerist gedood en meerdere gewonden bij aanslag met auto in Tel Aviv

Bij een aanslag op de boulevard van de Israëlische stad Tel Aviv is vrijdagavond een dode gevallen. Minstens zes anderen raakten gewond. Onder de slachtoffers zijn Britse en Italiaanse toeristen. Volgens Israël komt de aanval uit Palestijnse hoek.

Vermoedelijk is een auto ingereden op mensen die over de boulevard liepen. Ook is er geschoten. Het dodelijke slachtoffer was een Italiaan.