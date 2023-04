Noord-Ierse politie heeft 'sterke aanwijzingen' voor aanslagen tijdens Pasen

Delen via E-mail

De politie zegt "sterke aanwijzingen" te hebben dat er aanslagen worden voorbereid in Londonderry (ook bekend als Derry), een stad dicht bij de grens met Ierland. Die aanvallen zouden gericht zijn tegen de politie. Politiechef Simon Byrne noemde de mogelijkheid van een aanval op de politie "criminaliteit in zijn ergste vorm".

De politie is vooral maandag extra alert, 25 jaar na de ondertekening van het Goedevrijdagakkoord. Dat valt dit jaar samen met paasmaandag, de dag dat Ierse republikeinen traditioneel de opstand tegen de Britten in 1916 herdenken met een parade.

De Britse inlichtingendienst MI5 verhoogde vorige maand het terrorismedreigingsniveau in Noord-Ierland naar "ernstig". Dat betekent dat de dienst een aanval zeer waarschijnlijk acht. Vorig jaar was het dreigingsniveau voor het eerst in tien jaar juist weer gedaald.