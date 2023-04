Neef van vermoorde president John F. Kennedy doet gooi naar presidentschap VS

Robert F. Kennedy jr. stelt zich verkiesbaar voor het Amerikaanse presidentschap in 2024. Hij is een neef van de vermoorde president John F. Kennedy en een zoon van de vermoorde senator Robert F. Kennedy. Hij wil het in de Democratische voorverkiezing opnemen tegen zittend president Joe Biden.

Als Kennedy de Democratische voorverkiezingen wint, neemt hij het daarna op tegen de Republikeinse kandidaat. Biden, die zich nog officieel verkiesbaar moet stellen, geldt als de topfavoriet voor de Democratische kandidatuur.

Eerder maakte Kennedy zijn presidentiële ambities in een tweet bekend. Daarin vroeg de Democraat zijn volgers of hij zich kandidaat zou moeten stellen. "Als het erop lijkt dat ik het benodigde geld kan inzamelen en als genoeg mensen mij steunen, meng ik me in de strijd", schreef hij eerder op Twitter.

Kennedy is een advocaat en staat bekend als vaccinatiescepticus. Zo gelooft hij dat er een link is tussen vaccineren en autisme. Maar daar is geen wetenschappelijk bewijs voor. Ook richtte hij de antivaccinatieorganisatie Children's Health Defense op. In 2019 distantieerden zijn zus Kathleen Kennedy Townsend, broer Joseph P. Kennedy en nicht Maeve Kennedy McKean zich van zijn standpunten over vaccinaties.