Nederland levert 160 militairen voor EU-missie in Bosnië en Herzegovina

Nederland gaat de komende twee jaar 160 militairen leveren aan de EU-vredesmissie in Bosnië en Herzegovina. Het kabinet kondigde vorig jaar juni al aan een militaire eenheid te willen sturen naar Bosnië. De meeste militairen gaan in oktober in het Balkanland aan de slag.

Sinds 2004 houdt een vredesmacht van de Europese Unie toezicht in de Balkanregio onder de missienaam Althea. De EU wil die missie uitbreiden, omdat door de oorlog in Oekraïne de spanningen in de regio zijn toegenomen. Russische invloed is vooral merkbaar in de Bosnisch-Servische entiteit van Bosnië, de Republika Srpska.

Den Haag wil meer verantwoordelijkheid nemen voor de Europese veiligheid. Het kabinet stelt daarom nu een infanteriecompagnie van het Korps Mariniers van 150 man beschikbaar voor de EU-missie. Verder gaat een inlichtingeneenheid van tien man in juni al naar Bosnië.

Tussen 1992 en 1995 woedde er een bloedige oorlog in het land. Nederlandse VN-militairen zaten toen in Srebrenica. Ze werden in 1995 overrompeld door Bosnisch-Servische troepen die daarna 8000 Bosnische moslimmannen en -jongens vermoordden. Dutchbat was opgescheept met een onuitvoerbare missie, was de conclusie later.