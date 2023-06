De maandag overleden Silvio Berlusconi (86) stond zijn leven lang garant voor politiek spektakel, opvallende uitspraken en schandalen. De veelbesproken zakenman, mediamagnaat en politicus was vier keer premier van Italië, in totaal negen jaar lang. Overal waar hij kwam, waren de schijnwerpers op hem gericht. Een profiel van misschien wel de markantste persoon van Italië, en mogelijk zelfs de wereld.

Silvio Berlusconi werd op 29 september 1936 geboren in een middenklassegezin in Milaan. Zijn vader was bankmedewerker en zijn moeder huisvrouw. Berlusconi voltooide zijn rechtenstudie cum laude aan de staatsuniversiteit in diezelfde stad. Tijdens zijn studie werkte Berlusconi als stofzuigerverkoper en trad hij op als zanger in nachtclubs en op cruiseschepen. Later schreef hij mee aan het clublied van voetbalclub AC Milan.

Berlusconi vergaarde zijn fortuin in de bouw en in vastgoedbeheer. In de jaren zeventig bouwde zijn bedrijf Edilnord de wijk Milano Due ('Milaan Twee'), die bestond uit vierduizend appartementen voor de gegoede middenklasse, met elkaar verbonden door een innovatief systeem van galerijen en bruggen.

Met de opbrengsten van dat project richtte Berlusconi een reclamebureau op en begon hij een kleine kabeltelevisiezender, TeleMilano, de eerste commerciële zender in Italië. Die groeide later uit tot het bedrijf Mediaset, dat de drie grootste commerciële tv-zenders in het land uitbaat. Berlusconi liet veel Italianen kennismaken met buitenlandse tv-series, en met de inmiddels wereldberoemde veline: showdames die dansen of strippen tijdens nieuws- en amusementsprogramma's.

Berlusconi's enorme holding-bedrijf Fininvest omvat Mediaset, Mondadori (de grootste uitgever in Italië), de krant Il Giornale, voetbalclub AC Milan en tientallen andere bedrijven. De familie Berlusconi staat niet direct aan het hoofd van het concern, maar heeft de touwtjes in handen via ingewikkelde financiële constructies. Daardoor hangt er al decennia een zweem van corruptie rond Berlusconi's zakenbelangen. De kinderen van Berlusconi - Marina, Barbara, Pier Silvio, Eleonora en Luigi - zijn allemaal werkzaam in het familieconcern.

Forza Italia

In 1993 betrad Berlusconi de politiek door een nieuwe, centrumrechtse politieke partij op te richten: Forza Italia. Een jaar later werd hij voor het eerst minister-president. Die regeringscoalitie viel al na zeven maanden na ruzies tussen de drie betrokken partijleiders.

In 1996 verloor Berlusconi de verkiezingen van de linkse Romano Prodi. Hij bleef populair, vooral bij mensen die hoopten dat zijn ervaring als zakenman de Italiaanse economie ten goede zou komen.

Tussen 2001 en 2006 was hij opnieuw premier, aan het hoofd van een coalitie met dezelfde partners als in 1993. In 2006 verloor Berlusconi opnieuw van Prodi.

In 2008 maakte Berlusconi een politieke doorstart met een fusie tussen Forza Italia en de meer conservatieve Nationale Alliantie. De nieuwe partij, Het Volk van de Vrijheid (PDL), vormde tussen 2008 en 2011 een regeringscoalitie met de regionale onafhankelijkheidspartij Lega Nord. Het was het vierde kabinet met Berlusconi als premier.

Veel kiezers hoopten dat Berlusconi de aangewezen persoon was om de ernstige effecten van de schuldencrisis in de eurozone op de Italiaanse economie te verzachten. Die hoop werd al snel de bodem ingeslagen. In 2011 verloor de PDL haar parlementaire meerderheid en trad Berlusconi af als partijleider.

Oud-premier Berlusconi aan de zijde van opvolger Giorgia Meloni. Foto: Getty Images

Politieke comeback

In februari 2013 liet Berlusconi nogmaals zijn politieke vermogens zien. De PDL liep een enorme achterstand in de peilingen in en verloor op een enkele procent na de landelijke verkiezingen. Het was genoeg voor een plaats in de regeringscoalitie onder de centrumlinkse Democratische Partij (PD) van premier Enrico Letta.

De samenwerking met de PD bleek oncomfortabel voor veel leden van de PDL, die in facties uiteenviel. Berlusconi probeerde in 2013 wederom een doorstart te maken door de partij opnieuw op te richten onder de oude naam, Forza Italia, maar die bleef qua populariteit ver achter bij de andere grote politieke partijen en werd vooral gekenmerkt door interne conflicten.

In 2022 speelde Forza Italia toch weer een belangrijke rol in de Italiaanse politiek. Met de steun van de partij van Berlusconi wist het rechtse blok van Giorgia Meloni de verkiezingen te winnen. Meloni werd de eerste vrouwelijke premier van Italië.

Vrijwel direct stopte de samenwerking. Forza Italië dreigde meerdere malen de steun aan het kabinet op te zeggen, en Berlusconi maakte ruzie met Meloni. Hij noemde haar "betuttelend, neerbuigend en arrogant". Meloni nam hem onder meer zeer kwalijk dat hij vriendschappelijk contact bleef houden met de Russische president Vladimir Poetin, ook na de Russische inval van Oekraïne.

Juridische problemen

Gedurende de hele politieke loopbaan van Berlusconi was hij onderwerp van talloze rechtszaken. In 2008 omschreef hij het Italiaanse rechtssysteem als "een kankergezwel". In 2009 rekende Berlusconi zelf dat hij in de voorgaande twintig jaar 2.500 keer in de rechtszaal was verschenen tijdens 106 rechtszaken. Kosten: ruim 200 miljoen euro.

Over zijn juridische problemen zei Berlusconi zelf: "Ik ben de Jezus Christus van de politiek. Ik ben een geduldig slachtoffer, ik tolereer iedereen en offer mezelf voor iedereen op." Berlusconi ontkende door de jaren heen onder andere beschuldigingen van belastingontduiking, verduistering, boekhoudfraude en een poging om een rechter om te kopen. Talloze keren werd hij vrijgesproken, al dan niet in hoger beroep, of hij hield de juridische strijd simpelweg vol totdat de beschuldigingen aan zijn adres kwamen te verjaren.

De Italiaanse premier maakte meermaals gebruik van zijn parlementaire onschendbaarheid, maar vanaf 2011 gingen individuele rechters daarover. "Ik ben zonder twijfel de persoon die het ergst is vervolgd in de hele geschiedenis van de wereld en de geschiedenis van de mensheid", zei hij later.

Na zijn (tijdelijke) vertrek uit de landelijke politiek, werd Berlusconi in 2012 veroordeeld tot vier jaar cel wegens belastingfraude en werd de uitoefening van een politiek ambt hem verboden. Gezien zijn gevorderde leeftijd (boven de 75) hoefde hij niet daadwerkelijk de gevangenis in, maar werkte hij vier uur per week in een katholiek tehuis voor demente ouderen.

Gedurende zijn lange carrière werd Berlusconi er vaak van beschuldigd contacten te onderhouden met de maffia. Zijn naam werd regelmatig genoemd door spijtoptanten (overgelopen maffiosi). Medeoprichter van Forza Italia Marcello Dell'Utri werd in 2004 tot negen jaar cel veroordeeld wegens maffia-contacten. Tot een aanklacht tegen Berlusconi kwam het nooit.

Berlusconi zag in zijn leven vaak een rechtbank van binnen. Ook daar stond hij altijd in het middelpunt van de belangstelling. Foto: Getty Images

Seksschandalen

Berlusconi kwam meerdere malen in opspraak wegens zijn voorliefde voor knappe jonge vrouwen. Veel van de veline uit zijn televisieprogramma's werden aangesteld in overheidsfuncties. Nadat hij het verjaardagsfeestje van een veline bijwoonde die achttien werd, maakte zijn vrouw Veronica Lario een einde aan hun huwelijk.

Een tweede seksschandaal draaide om de zogenaamde 'bunga bunga-feesten' Ingehuurde dames zouden Berlusconi en zijn gasten voorzien van vleselijk vertier. Volgens hem ging het slechts om etentjes.



In oktober 2010 kwam naar buiten dat Berlusconi een politiebureau had opgebeld om te vragen om de vrijlating van de toen zeventienjarige Karima 'Ruby' el-Mahroug, die vastzat op verdenking van diefstal. Zij zou ook enkele van de feestjes van de premier hebben bijgewoond.

Berlusconi werd in 2013 schuldig bevonden aan machtsmisbruik en het betalen voor seks met de minderjarige el-Mahroug, maar die veroordeling werd in 2014 verworpen. In 2017 werd Berlusconi aangeklaagd omdat hij getuigen in de zaak zou hebben omgekocht. Daar werd hij voor vrijgesproken omdat er niet genoeg bewijs was.

Berlusconi zei over de kwestie dat hij "geen heilige" was, maar ontkende ooit te hebben betaald voor seksuele diensten. "Ik heb nooit begrepen waar de bevrediging is als het plezier van de verovering ontbreekt."

Karima 'Ruby' el-Mahroug was de spil in Rubygate en verscheen vaak in talkshows als Berlusconi opnieuw het nieuws haalde. Foto: Getty Images

Ultiem macho-imago

De boude uitspraken van Berlusconi waren kenmerkend voor zijn vaak onbehouwen macho-charisma, dat aanhangers charmeerde en critici op de kast jaagde. Zo kwam hij in opspraak toen hij tijdens een interview zei dat "het beter is om van mooie meisjes te houden dan om homo te zijn". Ook maakte hij geen geheim maakte van zijn bewondering voor de fascistische dictator Benito Mussolini.

'Il Cavaliere' (De Ridder, zoals hij door sommige Italiaanse media werd genoemd) vertelde graag grappen die door tegenstanders en belangenorganisaties seksistisch, racistisch of antisemitisch werden genoemd. Op een vraag van een journalist over de inzet van meer politie op straat antwoordde hij in 2009 dat er niet genoeg politieagenten beschikbaar waren om Italiaanse vrouwen te beschermen tegen verkrachting, "omdat onze vrouwen zo mooi zijn".

Ook wat betreft zijn politieke tegenstanders hield Berlusconi zich maar zelden in. In 2003 liepen de betrekkingen tussen Italië en Duitsland een knauw op, nadat Berlusconi de Duitse Europarlementariër Martin Schulz toebeet dat hij geknipt was voor de rol van kampbewaker in een Italiaanse documentaire over een Duits naziconcentratiekamp.

Het zou niet zijn laatste treffen met Duitse politici zijn. In 2011 lekte een vertrouwelijk telefoongesprek uit, waarin Berlusconi in expliciete bewoordingen te kennen gaf dat hij niet in staat zou zijn om zijn lusten te bevredigen met het achterwerk van de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

Berlusconi was een van de markantste persoonlijkheden van het naoorlogse Italië. Hij kan daarom het beste uitgeluid worden met zijn eigen woorden: "Er is op het hele wereldtoneel niemand die zich met mij kan meten."