Regering VS keert miljoenen uit aan nabestaanden moordpartij Texas in 2017

De Amerikaanse regering keert 144,5 miljoen dollar (ruim 132 miljoen euro) uit aan slachtoffers en hun nabestaanden van een schietpartij in de staat Texas. Bij de schietpartij in een kerk in 2017 kwamen 26 mensen om en vielen 22 gewonden.

De schutter, een oud-militair, had de wapens die hij voor de schietpartij in de plaats Sutherland Springs had gebruikt nooit mogen kopen. Een militaire rechtbank had de man schuldig bevonden aan huiselijk geweld, maar dat was niet bij de FBI gemeld. Hierdoor kon hij legaal aan vuurwapens komen.

Een rechtbank had eerder bepaald dat de luchtmacht 230 miljoen dollar moet uitkeren, omdat die informatie over de schutter niet had gedeeld.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie ging in beroep, maar heeft nu een schikking getroffen met de slachtoffers. Het ministerie maakte de schikking met de ruim 75 eisers woensdag bekend.

De man doodde zichzelf na het incident. Het was de ergste massaschietpartij in de geschiedenis van Texas, waar de wapenwetten relatief soepel zijn.