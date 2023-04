Gevonden lichaam blijkt van twaalf jaar geleden verdwenen Vlaamse vrouw

Bijna twaalf jaar na haar dood is het lichaam van de vermiste Britta Cloetens uit België terecht. Eerder bleek al dat de 25-jarige vrouw om het leven was gekomen door een misdrijf.

Cloetens werd op 23 april 2011 voor het laatst gezien in een autoverkoopbedrijf in het Antwerpse district Wilrijk. Een 41-jarige verkoper die daar werkte werd aangehouden. De man, Tijl T., werd in 2015 veroordeeld tot dertig jaar celstraf.

Een jager vond afgelopen december menselijke resten in een bos in de buurt van de stad Dinant. Via de Belgische DNA-databank voor vermiste personen bleek woensdag dat het gaat om resten van de omgebrachte vrouw. Haar familie is op de hoogte gebracht van de vondst.