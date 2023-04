Italiaanse oud-premier Berlusconi met hartproblemen op ic, maar 'aanspreekbaar'

De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi is woensdag opgenomen in een ziekenhuis bij Milaan. Volgens verschillende Italiaanse media ligt de 86-jarige senator op de intensive care vanwege een probleem aan zijn hart.

Berlusconi, in het verleden drie keer premier van Italië, heeft al jaren gezondheidsproblemen. Zo werd hij herhaaldelijk in het ziekenhuis opgenomen nadat hij in 2020 een coronabesmetting had opgelopen.