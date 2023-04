Man met bijl doodt vier kinderen in Braziliaans kinderdagverblijf

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Bij een aanval op een kinderdagverblijf in de Braziliaanse stad Blumenau zijn woensdag zeker vier kinderen om het leven gekomen. Een 25-jarige man drong het gebouw binnen en viel de kinderen aan met een bijl.

Meerdere Braziliaanse media schrijven dat één kind in kritieke toestand verkeert. De lokale politie heeft het over vier gewonden in de leeftijd van nul tot twee jaar.