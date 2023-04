Finse premier Sanna Marin stopt als partijleider na verkiezingsnederlaag

Delen via E-mail

De Finse premier Sanna Marin stopt als leider van de sociaaldemocratische partij SDP. Haar besluit volgt na de verkiezingsnederlaag van afgelopen zondag. Ze leidt nog wel de coalitieonderhandelingen namens haar partij en zal plaatsnemen in het nieuwe parlement.

Marin (37) vertelde op een persconferentie dat ze zich bij het partijcongres in september niet kandidaat zal stellen voor het leiderschap.

Ze werd in 2019 leider van de SDP en premier van Finland. De destijds 34-jarige politica was op dat moment de jongste regeringsleider ter wereld. Ze dient donderdag het ontslag van haar regering in.