Jullie vragen over vervolging Trump: 'Ook in cel kan hij nog president worden'

Hoe groot is de kans dat Donald Trump wordt veroordeeld? Waarom wordt hij voor de zwijggeldadministratie aangeklaagd, en niet voor iets veel groters als de Capitool-bestorming? En kan hij nog president worden als hij in de gevangenis zit? Buitenlandcoördinator Matthijs le Loux beantwoordt de beste en meestgestelde vragen die werden gesteld op ons reactieplatform NUjij.

Steffi: Waarom is deze zaak gekozen als eerste aanklacht? De zaken rondom de verkiezingsfraude in Georgia, de documenten in Mar-a-Lago en de bestorming van het Capitool worden door velen als kansrijker bestempeld.

"Je vraag wekt de schijn dat er een soort centrale aansturing is, alsof iemand boven de zaken hangt en bepaalt welke als eerste aan bod komt. Dat is niet het geval: ze lopen allemaal in hun eigen tempo. Het antwoord is dus simpelweg: de hoofdaanklager uit Manhattan was als eerste klaar met zijn onderzoek en besloot tot vervolging over te gaan."

Jenny: Kan Trump gekozen worden als president als er nog strafzaken tegen hem lopen?

"Ja. Zelfs als hij wordt veroordeeld en in een cel belandt, kan hij nog president worden. De Amerikaanse grondwet bepaalt wie in aanmerking komt voor het ambt: alle in de VS geboren staatsburgers die minstens 35 jaar oud zijn en in de veertien jaar voor de verkiezingen in het land hebben gewoond. Er wordt niks vermeld over een strafblad."

"Het is zeker twee keer voorgekomen dat presidentskandidaten hun campagne vanuit de gevangenis runden. Dat waren Eugene Debs in 1920 en Lyndon LaRouche in 1992. Maar beiden kwamen niet in de buurt van een overwinning."

"Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de richtlijn dat een zittende president niet strafrechtelijk kan worden vervolgd. Het wordt wel ingewikkeld als Trump het presidentschap wint terwijl er nog een strafzaak tegen hem loopt of als hij in de cel zit. Dat is nog niet eerder vertoond en er zijn geen richtlijnen voor."

Lezer: Ik vraag me af waarom Trump gearresteerd is. Waarom niet alleen gedagvaard?

"Hij wordt beschuldigd van (ernstige) misdrijven onder het strafrecht en is dus verdachte. Een verdachte krijgt geen dagvaarding, zoals het geval zou zijn bij een burgerlijke rechtszaak of een (dwingend) verzoek om in een bepaalde zaak te komen getuigen, maar wordt gearresteerd."

Reesink: Steeds weer beweert Trump (in dit geval) van alles zonder dat hij met onderbouwde bewijzen komt. Waarom wordt hem niet gevraagd om met bewijzen te komen, of valt dit onder vrijheid van meningsuiting? Hier in Nederland kunnen complotdenkers voor de rechter worden gedaagd. Is dat niet mogelijk in Amerika?

"Ook in Nederland mag je in principe roepen wat je wil, mits je daar niemand op onwettige wijze mee schaadt, bijvoorbeeld door laster, smaad of aanzetten tot geweld. Dat laat een hoop ruimte om provocatieve of feitelijk dubieuze uitspraken te doen."

"In de VS geldt het recht op vrije meningsuiting als nog wat heiliger dan hier. Maar ook in ons land kan het heel lastig zijn om de genoemde wetsovertredingen juridisch sluitend te bewijzen."

Hiske: Voor Trump is dit een fantastische start van zijn campagne, de gelederen in de Republikeinse Partij sluiten zich weer. Is duidelijk hoe de Republikeinen achter de schermen regie voeren over dit proces?

"Ik weet niet precies wat je bedoelt met 'regie voeren over dit proces'. Voor zover mij bekend is alles rondom het daadwerkelijke proces vooral het pakkie-an van Trump en zijn advocaten. Zijn mede-Republikeinen reageren vooral op de ontwikkelingen. Bijvoorbeeld door steun voor hem uit te spreken en de Democraten aan te vallen."

"Op de achtergrond spelen natuurlijk ook de naderende Republikeinse voorverkiezingen. Mogelijke Trump-uitdagers, zoals gouverneur Ron DeSantis van Florida, moeten zichzelf zorgvuldig positioneren, nu het proces Trump meer steun binnen de partij bezorgt."

"Je ziet dat DeSantis daar moeite mee heeft. In de ene adem veroordeelt hij de aanklager in Manhattan en stelt hij dat Florida Trump nooit zou uitleveren, en in de andere zinspeelt hij erop dat het toch allemaal wel dubieus is, zwijggeldbetalingen aan een pornoster."

Lezer: De meningen over de kracht van de aanklachten lopen sterk uiteen. Sommige juristen vinden ze heel sterk, andere zeggen dat ze te zwak zijn om tot een veroordeling te komen. Wat als Trump tijdens de rechtszaak zijn recht op zwijgen gebruikt (vijfde amendement)?

"Het vijfde amendement van de Amerikaanse grondwet draait om het recht om geen belastende verklaringen over jezelf te hoeven afleggen. Als Trump persoonlijk wordt gehoord tijdens de rechtszaak, zou het dus goed kunnen dat hij zich op die momenten op zijn zwijgrecht beroept. Verder zal hij zijn verdediging natuurlijk laten voeren door zijn advocaten, die genoeg te zeggen zullen hebben."

Van Steen: Stel dat Trump uiteindelijk in een van de mogelijke strafzaken tegen hem tot een gevangenisstraf veroordeeld zou worden, hoe gaat die dan vorm krijgen? Hij heeft immers bescherming van de Secret Service als ex-president. Gaan die in ploegendienst mee de bak in?

"Dit is allemaal onbekend terrein, dus het eerlijke antwoord is: niemand weet het precies. Er wordt natuurlijk wel druk gespeculeerd over deze vraag. De consensus onder de experts lijkt te zijn dat de geheime dienst inderdaad aanwezig zal zijn in de gevangenis als Trump een celstraf moet uitdienen. Die zou waarschijnlijk niet bij hem in de cel gaan zitten, maar wel vertegenwoordigd worden in het gebouw, bijvoorbeeld in de ploeg reguliere gevangenisbewakers rond Trump."

Hoe kan het dat je wordt aangehouden en vervolgens na korte tijd weer naar huis kan? Komt dit vaker voor of is dit een uitzondering?

"Bij witteboordencriminaliteit, waar dus bijvoorbeeld geen geweld bij komt kijken, en waarbij de verdachte niet wordt aangemerkt als een vluchtrisico, is dat niet ongebruikelijk."

Lezer: Als je al het mediacircus en de meningen even vergeet: hoe realistisch zijn de 34 aanklachten en hoe groot is de kans dat dit tot een veroordeling leidt?

"Vooropgesteld: ik kan niet op de stoel van de rechter of de jury gaan zitten, dus ik zal niet speculeren over de kans dat hij wordt veroordeeld. Wel kan ik in algemene zin wat zeggen over de beschuldigingen en hoe die door juridische experts worden bekeken."

"De aanklagers hebben deze week een lijst van 34 vermeende misdrijven ingediend. Het gaat om betalingen die door Trump of zijn bedrijf werden gedaan aan zijn toenmalige advocaat Michael Cohen om hem de 130.000 dollar terug te betalen die Cohen had voorgeschoten om de stilte van Stormy Daniels af te kopen. Die betalingen werden in de boeken gezet als kosten voor juridisch advies."

"De aanklagers zeggen: het terugbetalen van zwijggeld en juridisch advies zijn niet hetzelfde, dus dit is gesjoemel met de boekhouding: valsheid in geschrifte. Dat lijkt een tamelijk voor de hand liggende conclusie en de kans dat Trump daar schuldig aan zal worden bevonden wordt aanzienlijk geacht. In de staat New York geldt dat als een licht vergrijp. Het zou Trump waarschijnlijk een boete opleveren."

"Nu wordt het ingewikkelder. Als kan worden aangetoond dat die valsheid in geschrifte diende om een ander misdrijf te verhullen, is dat in theorie een ernstig vergrijp (waar jaren celstraf op kan staan)."

"Het lijkt erop dat de aanklagers willen aanvoeren dat Trump het zwijggeld betaalde om zijn politieke campagne te beschermen (waarmee je het zou kunnen aanmerken als een campagnedonatie) en vervolgens fraudeerde om dat te verbergen."

"Het is nog niet duidelijk welke route de aanklagers precies zullen gebruiken om dat hard te maken. Hoofdaanklager Alvin Bragg had het over (kies)wetten in de staat New York én federale (kies)wetten, maar lichtte dat nog niet nader toe."