Israëlische politie deed inval in Al Aqsamoskee, meerdere Palestijnen gewond

De Israëlische politie heeft tijdens de voor moslims heilige maand ramadan een inval in de Al Aqsamoskee in Jeruzalem gedaan. Bij de inval zijn meerdere gewonden gevallen en ongeveer 350 arrestaties verricht.

De Israëlische politie zag zich naar eigen zeggen gedwongen de moskee te betreden, omdat "gemaskerde onruststokers" zich met vuurwerk, stokken en stenen in de moskee hadden opgesloten. Maar tijdens de inval arresteerde de politie ook Palestijnen die in de gebedsruimte aan het bidden waren.

De politie gebruikte verdovingsgranaten. Palestijnen staken vuurwerk af en gooiden met stenen. Daarbij vielen meerdere gewonden. In video's die op sociale media worden gedeeld, is te zien dat vuurwerk afgaat en dat agenten mensen in de moskee met wapenstokken slaan. Volgens The Jerusalem Post is ook een politieagent gewond geraakt.