Trump haalt in speech na arrestatie weer uit naar 'zij die natie willen vernietigen'

Donald Trump is sinds dinsdag de eerste Amerikaanse oud-president ooit die strafrechtelijk wordt vervolgd. In zijn eerste openbare reactie na het horen van de aanklachten, reageerde Trump zoals gebruikelijk door alles en iedereen voor rotte vis uit te maken.

Na in de rechtszaal in New York de aanklachten te hebben aangehoord, vloog Trump terug naar Florida. Op zijn landgoed Mar-a-Lago gaf hij een toespraak waarin zijn favoriete stokpaardjes weer van stal werden gehaald.

Trump omschreef de aanklachten tegen hem nogmaals als "inmenging in de verkiezingen". Ook herhaalde hij onschuldig te zijn, wat hij in de rechtszaal al bepleitte.

Volg nieuws over Donald Trump Krijg een melding bij nieuwe berichten Blijf met meldingen op de hoogte

"Ik had nooit gedacht dat zoiets in Amerika zou kunnen gebeuren. Ons rechtssysteem is wetteloos geworden. We zijn een natie in verval. En nu willen deze radicaal-linkse gekken (de Democraten, red.) onze verkiezingen beïnvloeden met de hulp van gerechtelijke instanties. Dat kunnen we niet toestaan."