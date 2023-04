Aanklacht tegen Trump richt zich niet op één, maar op drie zwijggeldbetalingen

De openbaar aanklager in New York heeft de aanklacht tegen Donald Trump dinsdag bekendgemaakt. Dat gebeurde tijdens de voorgeleiding van de voormalige Amerikaanse president in de rechtszaal, nadat hij was gearresteerd. Trump zijn 34 strafbare feiten ten laste gelegd vanwege bedrijfsfraude. Centraal staan drie zwijggeldbetalingen in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016.

Pornoactrice Stormy Daniels was de eerste aan wie zwijggeld is betaald. Trump wordt ervan verdacht haar tijdens zijn presidentscampagne 130.000 dollar (destijds zo'n 115.000 euro) te hebben betaald. Dat deed hij om te voorkomen dat zij een seksuele relatie tussen de twee naar buiten zou brengen.

De openbaar aanklager sprak in de aanklacht ook over een zwijggeldbetaling aan een andere vrouw met wie Trump seks zou hebben gehad. De oud-president betaalde haar vermoedelijk 150.000 dollar.

Om wie het gaat is niet bekendgemaakt. Maar volgens Amerikaanse media had Trump een affaire met Karen McDougal, een voormalig Playboy-model. The New Yorker schreef eerder dat Trump haar in 2016 150.000 dollar zwijggeld heeft betaald.

Verder betaalde Trump volgens de aanklager een voormalige portier van de Trump Tower (een wolkenkrabber in New York) 30.000 dollar zwijggeld. Die portier beschuldigde hem ervan een buitenechtelijk kind op te voeden.

Verdenking van onjuist opnemen zwijggeldbetalingen in administratie

Zwijggeld betalen is niet verboden. Maar Trump wordt ervan verdacht de betalingen onjuist in de administratie te hebben opgenomen. Dat is de reden dat hij wordt vervolgd. Daarnaast maakte hij zich volgens de aanklager schuldig aan het overtreden van de regels op het gebied van campagnegeld.

Omdat de vermeende zwijggeldbetalingen allemaal plaatsvonden rond de presidentsverkiezingen van 2016, vindt de aanklager van New York dat Trump heeft geprobeerd de "integriteit van de verkiezingen te ondermijnen". Hij schrijft dat Trump met anderen de presidentsverkiezingen wilde beïnvloeden.

Trump ontkent schuldig te zijn op alle 34 punten

Trump ontkende schuldig te zijn aan de 34 punten in de aanklacht. "We gaan ertegen vechten. We gaan er hard voor vechten", zei zijn advocaat Todd Blanche na afloop van de zitting tegen verslaggevers. Hij voegde daaraan toe dat zijn cliënt gefrustreerd, overstuur en boos is vanwege de beschuldigingen.

Na het proces verliet Trump de rechtszaal en stapte hij in een auto die klaarstond. Waarschijnlijk vliegt hij direct terug naar zijn woonplaats in de staat Florida, waar hij vanavond een toespraak zal houden.

De zaak gaat verder in december. Wanneer de rechter uitspraak doet, is onbekend. Trump is de eerste Amerikaanse oud-president ooit die is gearresteerd.