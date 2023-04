Franse spoorwegmedewerker sterft na drinken van op station gevonden vloeistof

Een medewerker van de Franse spoorwegmaatschappij SNCF is om het leven gekomen nadat hij een onbekende vloeistof had gedronken. Die vloeistof was achtergelaten op het station in Saint-Étienne. De man overleed enkele minuten na het drinken van het goedje.

Het incident vond maandagavond plaats, schrijft onder meer Le Progrès. Enkele reizigers vertelden medewerkers van het spoorwegbedrijf dat ze een verdachte zak hadden aangetroffen op het station. In die zak zaten meerdere bidons.

Een van de aanwezige medewerkers besloot daarop van de mysterieuze drinkflessen te proeven, waarna hij volgens het Belgische VRT al snel stuiptrekkingen kreeg en begon over te geven. Al voordat de ambulances waren gearriveerd, was de man overleden. Ambulancepersoneel heeft nog geprobeerd de man te reanimeren.

Het parket van Saint-Étienne bevestigt dat het een onderzoek naar het voorval is gestart. Een autopsie moet de precieze doodsoorzaak vaststellen. Ook probeert de politie via camerabeelden te achterhalen wie de vloeistoffen op het station heeft achtergelaten. Er is nog niemand aangehouden.