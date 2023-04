Trump ontkent schuld in zwijggeldzaak na arrestatie en voorgeleiding in New York

Donald Trump ontkent dat hij schuldig is in de zaak rond het zwijggeld dat hij pornoster Stormy Daniels in 2016 betaalde. Hij werd dinsdag gearresteerd nadat hij zich had gemeld bij de rechtbank in New York. Het is de eerste keer dat een oud-president van de Verenigde Staten strafrechtelijk wordt vervolgd.

Trump verscheen rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) bij de rechtbank en gaf zichzelf daar aan, na afspraken met justitie. In de rechtbank moest hij zijn vingerafdruk laten nemen. Van tevoren was afgesproken dat hij geen handboeien om zou krijgen.

Vervolgens ging Trump naar de rechtszaal, waar de voorgeleiding plaatsvond. De oud-president zou hebben gezwegen toen hij de zaal vol journalisten binnenkwam. Daar hoorde hij wat de precieze aanklacht tegen hem is. Die bestaat uit 34 punten. Na afloop van de voorgeleiding stapte Trump direct in een auto die klaarstond. Hij negeerde vragen van journalisten die hem opwachtten.

Vooraf was er voor journalisten gelegenheid om foto's te maken. Alles wat achter de deuren van de rechtbank gebeurde, mocht niet uitgezonden worden. Dat besloot een rechter maandag. Wel werden er foto's in de rechtszaal gemaakt.

Trump zou Daniels zwijggeld hebben betaald in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Die betaling zou op een verkeerde manier in de boeken zijn opgenomen. NBC News meldt dinsdagavond dat in de aanklacht melding wordt gemaakt van zwijggeldbetalingen aan twee vrouwen. Om wie het gaat, is niet duidelijk.

De oud-president verliet kort voor zijn arrestatie de Trump Tower om in een konvooi met politiebegeleiding naar de rechtbank te rijden. Daar werd Trump opgewacht door honderden demonstranten. Zowel voor- als tegenstanders hadden zich verzameld voor het gebouw, waar het ook wemelde van de journalisten.

Trump zegt dat hij slachtoffer van heksenjacht is

Trump gebruikt de aanklacht om zijn achterban op te zwepen en donaties te werven. De 76-jarige presidentskandidaat voor de verkiezingen van 2024 zegt dat hij slachtoffer is van een Democratische heksenjacht.

Maar in werkelijkheid is de zwijggeldzaak nog maar het topje van de ijsberg voor Trump. Er lopen nog drie andere grote strafrechtelijke onderzoeken, die mogelijk grotere consequenties voor de oud-president hebben.

Zo kan hij nog worden vervolgd omdat hij vertrouwelijke documenten bewaarde in zijn huis in Mar-a-Lago, vanwege een poging tot verkiezingsfraude in de staat Georgia en vanwege zijn rol bij de Capitool-bestorming in 2021.

De verwachting is dat Trump nu terugvliegt naar het resort Mar-a-Lago in de staat Florida, waar hij woont. Hij kondigde maandag aan dat hij daar dinsdagavond een toespraak houdt.