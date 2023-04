Trump gearresteerd bij rechtbank in New York waar hij wordt voorgeleid

Donald Trump is dinsdag gearresteerd in de zaak rond het zwijggeld dat hij in 2016 betaalde aan pornoster Stormy Daniels. Hij verscheen rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) bij de rechtbank in New York waar hij wordt voorgeleid. Het is voor het eerst dat een oud-president van de Verenigde Staten strafrechtelijk wordt vervolgd.

Trump heeft zichzelf aangegeven, na afspraken met justitie. In de rechtbank moet Trump zijn vingerafdruk laten nemen en krijgt hij te horen wat de precieze aanklacht is. Vooraf is afgesproken dat hij geen handboeien om krijgt.

Vooraf was er voor journalisten gelegenheid om foto's te maken. Alles wat achter de deuren van de rechtbank gebeurt, mag niet uitgezonden worden. Dat besloot een rechter maandag.

Trump zou Daniels zwijggeld hebben betaald in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Die betaling zou op een verkeerde manier in de boeken zijn opgenomen.

De oud-president verliet kort voor zijn arrestatie de Trump Tower om in een konvooi met politiebegeleiding naar de rechtbank te rijden. Daar werd Trump opgewacht door honderden demonstranten. Zowel voor- als tegenstanders hebben zich verzameld voor het gebouw, waar het ook wemelt van de journalisten.

Trump zegt dat hij slachtoffer van heksenjacht is

Trump gebruikt de aanklacht om zijn achterban op te zwepen en donaties te werven. De 76-jarige presidentskandidaat voor de verkiezingen van 2024 zegt dat hij slachtoffer is van een Democratische heksenjacht.

Hij riep zijn achterban op dinsdag bij het gerechtsgebouw in het New Yorkse stadsdeel Manhattan te demonstreren. In de aanloop naar zijn voorgeleiding verzamelden zowel voor- als tegenstanders zich bij de rechtbank.

De verwachting is dat Trump kort na zijn voorgeleiding terugvliegt naar het resort Mar-a-Lago in de staat Florida, waar hij woont. Hij kondigde maandag aan dat hij daar dinsdagavond een toespraak houdt.