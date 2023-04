Zweedse politie pakt vijftal op wegens terreurdreiging na koranverbranding

In Zweden zijn vijf mannen opgepakt die een terroristische daad zouden hebben gepland. Zij wilden waarschijnlijk wraak nemen nadat rechts-extremistische demonstranten in januari een koran voor de Turkse ambassade in Stockholm hadden verbrand.

De Zweedse veiligheidsdienst Säpo brengt het vijftal in verband met Islamitische Staat, zonder verder in detail te treden.

De officier van justitie moet voor vrijdag beslissen of de vijf mannen in voorlopige hechtenis blijven.

De Zweedse veiligheidsdienst verwacht geen aanslag op korte termijn. Maar tegen de Zweedse krant Aftonbladet zegt Sapö-leidinggevende Susanna Trehörning geen risico's te willen nemen.

De koranverbranding op 21 januari door de rechts-extremistische Deens-Zweedse politicus Rasmus Paludan leidde tot woedende reacties in Turkije en andere islamitische landen. Ankara had de Zweedse regering opgeroepen de actie te verbieden. Maar vanwege de vrijheid van meningsuiting mocht die wel doorgaan.

Overheid verbood nieuwe koranverbrandingen uit vrees voor aanslagen

In februari weigerde de Zweedse overheid toestemming te geven voor nieuwe koranverbrandingen bij de Turkse en Iraakse ambassades in Stockholm, omdat de openbare orde en veiligheid niet konden worden gegarandeerd. Die maatregel werd genomen omdat Sapö steeds meer Zweden bedreigd zag worden en vreesde voor aanslagen.

De rechtbank in Stockholm bepaalde dinsdag dat die weigering onrechtmatig was. De dreiging was volgens de rechter onvoldoende concreet en daarom had de vergunning om te demonstreren, inclusief koranverbranding, moeten worden afgegeven.

Erdogan wil Zweden na koranverbranding voorlopig niet in NAVO

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei na de koranverbranding dat Zweden niet hoeft te rekenen op de steun van Turkije voor het verkrijgen van het NAVO-lidmaatschap.