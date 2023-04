Donald Trump wordt voorgeleid: 'showtime' waar hij graag z'n voordeel mee doet

Donald Trump wordt dinsdagavond (Nederlandse tijd) voorgeleid voor een rechter in New York. Als het aan Trump ligt, wordt het een dag vol show en theater. Terwijl de Amerikaanse autoriteiten een zo ingetogen mogelijke dag willen. Dit kun je verwachten.

Donald Trump wordt vervolgd in de zaak rondom het betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016. Het betalen van zwijggeld is niet verboden, maar de betaling werd schijnbaar niet op de juiste manier in de boeken opgenomen. Het gaat dus om een administratieve kwestie.

Trump hoorde vorige week dat hij hiervoor wordt vervolgd. Hij vloog daarom maandag vanuit zijn woonplaats in Mar-a-Lago in Florida naar zijn Trump Tower in New York, waar hij overnachtte.

Rond 20.15 uur Nederlandse tijd wordt Trump voorgeleid. Dit zal slechts een formaliteit zijn. Zijn vingerafdruk wordt geregistreerd, er wordt een mug shot (foto van een verdachte) gemaakt en hij hoort welke aanklacht er precies tegen hem is ingediend. Die aanklacht is trouwens ingediend door openbaar aanklager Alvin Bragg, niet door Stormy Daniels.

Normaal gesproken wordt een verdachte geboeid en op een openbare plek aan het publiek getoond, onder toeziend oog van de media. Zoiets heet een perp walk, van het Engelse woord perpetrator (dader).

Maar Trump zal geen perp walk hoeven doen, niet in de laatste plaats vanwege het feit dat hij voormalig president is. Eentje die nota bene nog beschermd wordt door de geheime dienst. Trump zal zichzelf bij de rechter melden, waarna hij achter gesloten deuren de formaliteiten ondergaat.

Vervolgens hoort hij een datum waarop het inhoudelijke proces van start zal gaan. Daarna zal hij naar alle waarschijnlijkheid op vrije voeten worden gesteld en snel terug naar Florida vliegen. Trump heeft zelfs al aangekondigd dat hij daar 's avonds een toespraak houdt. Het is bij ons dan al nacht.

Het enige scenario waarin Trump wel in de boeien geslagen kan worden, is als hij zich niet bij de rechter komt melden. Dan moet er namelijk een arrestatie plaatsvinden, en dat zou erg ingewikkeld voor de Amerikaanse instanties worden. Trump staat namelijk nog onder bescherming van de geheime dienst. Daardoor kunnen agenten niet zomaar bij hem binnenvallen en hem arresteren.

Maar de kans dat Trump zich niet vrijwillig bij de rechtbank meldt, is bijzonder klein. De oud-president heeft juist baat bij zijn voorgeleiding. Waarschijnlijk zal hij deze simpele formaliteit aangrijpen om er een groot schandaal van te maken, denken experts. Hij zal een beeld creëren dat hij slachtoffer is geworden van een politieke heksenjacht, georganiseerd door de Democraten en de Democratische openbaar aanklager Alvin Bragg.

Tot nu toe is dat frame erg succesvol gebleken. De vervolging van Trump heeft ertoe geleid dat iedereen binnen de Republikeinse Partij zich weer in meer of mindere mate achter hem schaart. Ook mensen die hem bekritiseerden. En zelfs potentiële uitdagers voor de verkiezingen van 2024, schreef NRC dit weekend.

In werkelijkheid gaat het dus om een klein vergrijp. Het niet goed documenteren van de betaling van zwijggeld kan tot een stevige boete en een strafblad leiden, maar grote juridische gevolgen heeft het waarschijnlijk niet. Voor Trump zullen de gebeurtenissen van vandaag in feite weinig spannends brengen.

Voor het publiek is de voorgeleiding wel interessant. Vandaag wordt namelijk de officiële aanklacht bekendgemaakt. Die bestaat waarschijnlijk uit ongeveer dertig punten en biedt inzicht in waar de zaak nu echt om draait.