Oud-president Kosovo ontkent oorlogsmisdaden voor tribunaal in Den Haag

Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo heeft maandag bij de start van zijn proces voor het Kosovotribunaal in Den Haag ontkend dat hij schuldig is aan oorlogsmisdaden. De 54-jarige Kosovaar wordt verdacht van moord, foltering en ontvoering tijdens de onafhankelijkheidsstrijd tegen Servië.

Thaçi staat samen met drie andere kopstukken van het Kosovaarse bevrijdingsleger UÇK terecht voor misdaden die tegen het einde van de jaren negentig zouden hebben plaatsgevonden. De oud-president en de drie medeverdachten zouden in de Kosovaarse onafhankelijkheidsstrijd betrokken zijn bij de dood van meer dan honderd mensen.

In de jaren negentig woedde een hevige onafhankelijkheidsstrijd tussen etnische Albanezen en Serviërs in Kosovo, dat toen nog een provincie van Servië was. Alleen tussen 1998 en 1999 kwamen bij dit conflict al meer dan tienduizend mensen om het leven.

Het Kosovaarse bevrijdingsleger werd in 1990 opgericht om te strijden voor onafhankelijkheid voor de etnisch Albanese meerderheid in Kosovo. De militante groep pleegde aanslagen op Servische minderheden in de provincie. Thaçi was een van de oprichters van het bevrijdingsleger en wordt onder de Kosovaarse bevolking nog altijd beschouwd als held. Maandag verzamelde zich een groep pro-Thaçi-demonstranten bij de speciale rechtbank in Den Haag, waar het tribunaal plaatsvindt.

Een groep demonstranten verzamelde zich in Den Haag om steun te betuigen aan Hashim Thaçi, die van oorlogsmisdaden wordt verdacht. Foto: AP

'Niemand staat boven de wet'

In 2008, toen Kosovo zichzelf onafhankelijk verklaarde, werd Thaçi gekozen als eerste president van het land. Hij trad in 2020 terug als president om terecht te staan voor het tribunaal in Den Haag.

Eerder werd de voormalige UÇK-commandant Salih Mustafa al veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij was de eerste verdachte die voor het Kosovotribunaal verscheen.

Thaçi is de eerste beklaagde in het Kosovotribunaal die voorheen een hoge politieke functie vervulde. Het tribunaal benadrukt zelf dat niemand boven de wet staat. Het proces duurt naar verwachting meerdere jaren. De oud-president ontkende, net als de drie andere verdachten, dat hij schuldig is aan oorlogsmisdaden.

Tegenwoordig noemt Kosovo zich dus onafhankelijk, maar dat wordt niet door ieder land erkend. Van de 193 VN-lidstaten erkennen slechts 99 landen Kosovo als onafhankelijk. Hoewel de bloedige strijd uit de jaren negentig grotendeels voorbij is, lopen de spanningen tussen Servië en Kosovo nog regelmatig hoog op.