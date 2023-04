Finland treedt officieel toe tot de NAVO: 'Vlag wordt morgen gehesen'

Delen via E-mail

Finland zal dinsdag officieel toetreden tot de NAVO, zegt secretaris-generaal Jens Stoltenberg. "We zullen de Finse vlag voor het eerst hier op het hoofdkwartier hijsen", zei hij.

"Het zal een goede dag zijn voor de veiligheid van Finland, van Noord-Europa en van de NAVO als geheel", zei Stoltenberg maandag op het hoofdkwartier in Brussel. "Ook Zweden wordt er veiliger op", voegde de NAVO-chef eraan toe.

Zweden wilde samen met Finland toetreden, maar dat land wacht nog op goedkeuring van Turkije en Hongarije. Turkije eist in ruil voor Zweeds lidmaatschap de uitlevering van 130 Koerdische strijders, die Ankara als terroristen beschouwt. Stockholm willigt die eis niet in.

Finland en Zweden hielden lang vol dat ze per se samen tot de militaire alliantie wilden toetreden. Maar toen duidelijk werd dat Turkije zijn positie ten opzichte van Zweden niet op korte termijn zal veranderen, lieten de Scandinavische landen elkaar los.

Dat de Finnen eerder zouden toetreden, leek al langer een waarschijnlijk scenario. Finland deelt een 1.340 kilometer lange grens met Rusland en is veruit de kwetsbaarste van de twee aspirant-lidstaten.

Dinsdag komen de buitenlandministers van de NAVO-landen naar het hoofdkwartier in Brussel om te vergaderen. Het bondgenootschap viert op die dag ook zijn 74e verjaardag.

Vanaf dat moment zal dus ook Finland onderdeel van de NAVO zijn. "Het enige wat nu nog rest, is wat morgen plaatsvindt", zei de secretaris-generaal. Turkije levert dan de ratificatiepapieren in, waarop ook Finland de laatste formaliteiten kan afronden. Om 15.30 uur zal dan de Finse vlag worden gehesen.

In reactie op de Russische invasie in Oekraïne diende zowel Finland als Zweden een verzoek in om lid van de NAVO te worden. Het Finse verzoek werd ingediend door premier Sanna Marin, die vandaag met haar partij de nationale verkiezingen verloor. Haar inspanningen om Finland tot de NAVO te laten toetreden, worden gezien als een van haar successen als premier.