Dodental door storm en tornado's in de VS blijft oplopen

Het dodental door de storm en tornado's die dit weekend verschillende delen van de Verenigde Staten teisterden is opgelopen naar 32. De nationale weerdienst NWS waarschuwt voor meer noodweer in Texas zondagavond (lokale tijd).

De afgelopen dagen werden in zeven staten in het zuiden en midwesten van het land in totaal meer dan vijftig tornadowaarschuwingen afgegeven. Honderdduizenden mensen zaten vanwege het noodweer zonder stroom. Vooral Tennessee werd zwaar getroffen: vijftien mensen kwamen om in de staat.