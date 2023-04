Voormalig minister Jakov Milatovic wordt president van Montenegro

De pro-Servische Jakov Milatovic wordt de nieuwe president van Montenegro. Zondagavond was twee derde van de stemmen geteld. Milatovic blijft met 60,1 procent de huidige president Milo Djukanovic voor. Hij moest genoegen nemen met 39,9 procent.

Milatovic wordt gesteund door het pro-Servische kamp. Hij ​​staat dicht bij de Servisch-orthodoxe kerk, die wordt bestuurd vanuit Belgrado. Hij was minister van Economische Zaken in het pro-Servische kabinet. Dat regeerde slechts van december 2020 tot april 2021.

De prowesterse Djukanovic was al meer dan dertig jaar aan de macht als premier of president. Hij leidde de voormalige Joegoslavische republiek in 2006 naar de onafhankelijkheid en in 2017 naar de NAVO. Tegelijkertijd werd zijn bewind herhaaldelijk overschaduwd door corruptie en nepotisme.