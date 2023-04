Inwoners Parijs stemmen voor verbod op elektrische huursteps

Inwoners van Parijs hebben met bijna 90 procent massaal tegen de elektrische huursteps in de stad gestemd. Zo'n 1,6 miljoen mensen mochten stemmen, maar de opkomst was laag. Dat maakte voor de uitslag niet uit: het was een bindend referendum.

De deelsteps zijn in de Franse hoofdstad een populair alternatief voor auto, metro of fiets. Er zijn er ongeveer vijftienduizend te huur via apps. De steps kunnen worden gehuurd door kinderen vanaf twaalf jaar.

Sinds 2018 heeft het stadsbestuur de regels voor de steps geleidelijk aangescherpt. Dat gebeurde onder meer door speciale parkeerzones te maken. Ook werd de maximumsnelheid en het aantal aanbieders beperkt.

Ondanks de strengere regels bleven voetgangers klagen over roekeloos rijgedrag, overlast en ongelukken. Er vielen meerdere doden en honderden gewonden.

Burgemeester Anne Hidalgo van Parijs is voorstander van een verbod op de elektrische steps en ziet het vervoermiddel als een "bron van spanning en zorg".

De verkiezing heeft geen invloed op elektrische steps in particulier bezit. Er zijn vorig jaar 700.000 van deze voertuigen in Frankrijk verkocht.