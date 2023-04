Bekende Russische militaire blogger komt om bij explosie in Sint-Petersburg

De bekende Russische militaire blogger Vladlen Tatarski is zondag omgekomen bij een bomexplosie in een café in Sint-Petersburg. Bij de ontploffing raakten zeker zestien mensen gewond.

Pro-Kremlinblogger Tatarski heeft zich meerdere keren achter de Russische invasie in Oekraïne opgesteld. Het is niet duidelijk of hij een doelwit was. Ook is nog niet duidelijk wie achter de explosie zit.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt de dood van Tatarski, wiens echte naam Maxim Fomin was. Hij had meer dan 560.000 volgers op Telegram. Daarmee was hij een van de prominentste van de invloedrijke militaire bloggers.

Het café waar de bom ontplofte was ooit van Yevgeny Prigozhin. Hij was de eigenaar van het Wagner-privéleger dat in Oekraïne voor Rusland vecht. Volgens lokale media zei de organisator van de bijeenkomst in het café, de Cyber Front Z-beweging, dat er veiligheidsmaatregelen waren genomen. Die zijn onvoldoende gebleken.